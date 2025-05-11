Advertisement

لبنان

الجيش يُجدد دعوته للمواطنين: تعاونوا لضمان انتخابات آمنة وحرة

Lebanon 24
11-05-2025 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1358723-638825569357898348.jpg
Doc-P-1358723-638825569357898348.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
Advertisement

إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 9 أيار 2025 والمتعلّق بدعوة قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة لحفظ أمن العملية الانتخابية، تواصل الوحدات العسكرية المنتشرة في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار تسيير الدوريات وإقامة الحواجز ونقاط المراقبة حول مراكز الاقتراع، بهدف منع وقوع أي أعمال إخلال بالأمن.

تُجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى التجاوب مع هذه التدابير لتسهيل إجراءات العملية الانتخابية وتمكينهم من التعبير عن آرائهم ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية.
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تدابير أمنيّة إستثنائيّة للجيش... ودعوة إلى المواطنين
lebanon 24
11/05/2025 13:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعلام الحكومي بغزة: ندعو المانحين إلى توفير بدائل سريعة وآمنة لأنظمة الطاقة وضمان استمرارية الخدمات بالقطاع
lebanon 24
11/05/2025 13:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: نطالب المجتمع الدولي بدعم حكومة لبنان وجيشه لضمان سيادة البلاد وأمن إسرائيل بشكل كامل
lebanon 24
11/05/2025 13:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في انتخابات تاتش وألفا
lebanon 24
11/05/2025 13:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:28 | 2025-05-11
06:13 | 2025-05-11
03:37 | 2025-05-11
06:28 | 2025-05-11
06:23 | 2025-05-11
06:17 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24