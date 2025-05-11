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لبنان

لاوندوس تفقد سير العملية الانتخابية في عكار

Lebanon 24
11-05-2025 | 03:41
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تفقد المدير العام لامن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس، يرافقه كبار الضباط سير العملية الانتخابية في عكار.
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وعقد اجتماعا مع محافظ عكار المحامي عماد اللبكي بحضور امينة سر المحافظة رولا البايع، واطلع منهما على  اجواء الانتخابات في القرى والبلدات من النواحي الامنية.
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