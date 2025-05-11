لاوندوس تفقد سير العملية الانتخابية في عكار

تفقد لامن الدولة اللواء الركن ، يرافقه كبار الضباط سير العملية في .

Advertisement

وعقد اجتماعا مع محافظ عكار المحامي بحضور امينة سر المحافظة ، واطلع منهما على اجواء الانتخابات في القرى والبلدات من النواحي الامنية.