فرنجية: الإنتخابات البلدية خلفيتها سياسية وغداً يوم جديد

قال رئيس "المرده" إن خلفية هي سياسية، وأضاف: " سيكون يوماً جديداً بعد صدور نتائج الانتخابات".

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وإثر الإدلاء بصوته من أحد مراكز الاقتراع في ، قال : "الأهم أن يربح الناس والإنماء وإن شاء الله هذه المنطقة ستكون أفضل من السابق، ونحن ضدّ التقسيم".