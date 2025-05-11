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لبنان

فرنجية: الإنتخابات البلدية خلفيتها سياسية وغداً يوم جديد

Lebanon 24
11-05-2025 | 03:44
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قال رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية إن خلفية الانتخابات البلدية هي سياسية، وأضاف: "الغد سيكون يوماً جديداً بعد صدور نتائج الانتخابات".
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وإثر الإدلاء بصوته من أحد مراكز الاقتراع في زغرتا، قال فرنجية: "الأهم أن يربح الناس والإنماء وإن شاء الله هذه المنطقة ستكون أفضل من السابق، ونحن ضدّ التقسيم".

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