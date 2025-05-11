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لبنان

صورته نُشرت.. جندي إسرائيلي قُتل في لبنان وانتشلت رفاته من دولة عربية!

Lebanon 24
11-05-2025 | 04:13
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن نجاح عملية أمنية خاصة قادها الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز "الموساد"، أسفرت عن استعادة رفات الجندي تسفيكا فيلدمان، الذي فُقد خلال معركة السلطان يعقوب عام 1982، إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان.
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وبحسب البيان، عُثر على رفات فيلدمان داخل الأراضي السورية، وتمت إعادته إلى إسرائيل بعد جهود استمرت لعشرات السنين، مشيرًا إلى أن العملية تُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى عملية سابقة أُعيدت خلالها جثة الجندي زخاريا باومل عام 2019، الذي قُتل في المعركة نفسها.
 
فيلدمان. (وكالات)


وأكدت السلطات الإسرائيلية أن الجهود لا تزال مستمرة لتحديد مصير الجندي يهودا كاتس، وهو ثالث الجنود الذين فُقدوا خلال المعركة، مشددة على التزام الدولة بمواصلة العمل لاستعادة جميع جنودها المفقودين، سواء أحياءً أو أمواتًا.

يُذكر أن معركة السلطان يعقوب اندلعت في حزيران 1982 بين القوات السورية والإسرائيلية، في قرية السلطان يعقوب الواقعة في سهل البقاع اللبناني قرب الحدود السورية، وأسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، من بينها فقدان عدد من الجنود. (سكاي نيوز)
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