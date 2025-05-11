صورته نُشرت.. جندي إسرائيلي قُتل في لبنان وانتشلت رفاته من دولة عربية!

Advertisement

أعلن ، ، اليوم الأحد، عن نجاح عملية أمنية خاصة قادها الجيش بالتعاون مع جهاز " "، أسفرت عن استعادة رفات الجندي تسفيكا فيلدمان، الذي فُقد خلال معركة عام 1982، إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان.وبحسب البيان، عُثر على رفات فيلدمان داخل الأراضي ، وتمت إعادته إلى بعد جهود استمرت لعشرات السنين، مشيرًا إلى أن العملية تُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى عملية سابقة أُعيدت خلالها جثة الجندي عام 2019، الذي قُتل في المعركة نفسها.