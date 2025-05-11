قصف مدفعيّ.. ماذا يجري في الجنوب؟

أقدم العدو ، اليوم الأحد، على إطلاق قذائف مدفعية باتجاه بلدة - .

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كذلك، ذكرت المعلومات أن طائرة إسرائيلية معادية ألحقت قنبلة بين بلدتي يارين والضهيرة، من دون تسجيل إصابات في صفوف المواطنين.