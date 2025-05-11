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لبنان

قصف مدفعيّ.. ماذا يجري في الجنوب؟

Lebanon 24
11-05-2025 | 04:48
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أقدم العدو الإسرائيلي، اليوم الأحد، على إطلاق قذائف مدفعية باتجاه بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.
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كذلك، ذكرت المعلومات أن طائرة درون إسرائيلية معادية ألحقت قنبلة بين بلدتي يارين والضهيرة، من دون تسجيل إصابات في صفوف المواطنين.
 
في غضون ذلك، أفادت المصادر عن إصابة مواطنين إثنين برصاص مطاطي أطلقه جيش العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس - جنوب لبنان.
 
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