مهنئاً البابا لاوون الرابع عشر.. راعي الأبرشية المارونية في أستراليا: نرجو ألا ينسى لبنان الوطن والإنسان

Advertisement

وجه راعي الأبرشية في أوستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا المطران أنطوان-شربل طربيه، رسالة تهنئة للبابا لاوون الرابع عشر لمناسبة انتخابه خلفاً للراحل .وقال: "بفرحٍ عظيم وقلوبٍ ممتلئة بالرجاء، تستقبل الكنيسة عموماًوكنيستنا المارونية خصوصاً انتخاب قداسة البابا لاوون الرابع عشر، خلفاً للراحل البابا فرنسيس على كرسي القديس الرسول، ليرعى خراف ، ويكون حارساً للإيمان ومعلِّماً للحق، ورسولاً للمحبة والسلام في العالم أجمع. إن هذا الحدث ليس مجرد محطة تاريخية، بل هو تجسيد لعمل الروح في الكنيسة وتحقيقٌ لإرادة الله، واستجابةً للوعد الإلهيّ الذي أعطاه سيدنا يسوع لبطرس عندما قال: "أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي" (متى 16:18).أضاف: "باسم الأبرشية المارونية في أوستراليا ونيو زيلندا وأوقيانيا، نتقدّم بتهانينا القلبيّة لقداسته، سائلين الله أن يبارك رسالته ويمنحه القوة والحكمة في متابعة قيادة سفينة الكنيسة الكاثوليكية نحو جديدة من النعمة والتجدّد".واعتبر أن "الكنيسة المارونية، التي حملت على مدى الأجيال وديعة الإيمان بالتواضع والصلاة والخدمة، تجد في هذا الانتخاب تجديدًا لدعوتها ورسالتها، بحيث يبقى نور متقدًا في قلوب أبنائها وبناتها، سواء في وطنهم الأم أو في وطنهم الثاني . وهنا، في أوستراليا، يواصل شهادتهم الروحيّة، مشكلين منارات مضيئة للإيمان، متجذرين في روحانيتهم المارونية السريانية الانطاكية لا بالكلام فقط، بل بالعمل والحق".ورأى أان "هذا الانتخاب لا يأتي معزولًا عن الزمن الروحي الذي نعيشه، بل يتّحد مع يوبيل الرجاء الذي أعلنه البابا الراحل فرنسيس، الذي قاد الكنيسة بروحٍ أبويّة، والذي زرع في النفوس يقينًا بأن رحمة الله تشمل الجميع وأن الكنيسة قلب نابض يحمل حضور المسيح إلى العالم. واليوم، إذ يطل علينا فجر عهد جديد، يرفع البابا لاوون الرابع عشر الشعلة، شعلة الإيمان والحق، مواصلاً رسالة الكنيسة التبشيرية ودعوتها لكي تكون ملح الأرض ونور للعالم".وختم: "يتطلّع اللبنانيون المقيمون والمنتشرون، وخصوصا في أوستراليا، إلى قداسة البابا لاوون بعيون ملؤها الثقة، وقلوب تفيض بالمحبة، راجين منه أن لا ينسى لبنان الوطن والإنسان، بل أن يتابع مسيرة أسلافه في الاهتمام بالمسيحيين المشرقيين ودورهم التاريخيّ ورسالتهم الحضارية في لبنان ومنطقة . فلبنان اليوم، الذي يمرّ بمرحلةٍ انتقاليّة ومسيرة جديدة نحو الإصلاح والمصالحة، يتطلّع إلى رأس الكنيسة الكاثوليكية كمرجعٍ للحق وكمنارةٍ تهديه على دروب الأمل. من قلوب مملوءة بالفرح والإيمان، نرفع صلواتنا لله لكي يبارك قداسة البابا الجديد، ويمنحه في تدبير شعب الله والقوة في نشر التعليم الصحيح وإيصاله للمؤمنين والنعمة المقدسة لأهل الايمان، فيكون عهده، عهد الرجاء والتجدّد والشهادة للحق وسط تحديات الزمن المعاصر".