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لبنان

بالصورة.. هذا ما فعله باسيل قبل "الاقتراع"!

Lebanon 24
11-05-2025 | 05:02
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل لحظة توجهه للاقتراع ضمن الانتخابات البلدية والاختيارية في البترون، اليوم الأحد.
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وظهر باسيل وهو على متن آلية صغيرة تُستخدم عادة لنقل السياح ضمن البترون.
 
 
وعقب الإدلاء بصوته، أكد باسيل أن موقف التيار الوطني الحر هو كما في كل لبنان، وقال: "احترمنا خيار العائلات ودعمناه أين رأينا هذا الأمر مناسباً ولذلك التياريون كمؤيدين وملتزمين موجودون في كل البلدات في الشمال وصولاً إلى وادي خالد".

وأضاف باسيل: "أنا ورئيس البلدية في البترون اخترنا أن نجمع في لائحة البترون كل أطياف المجتمع البتروني كأحزاب ومستقلين وتشكلت لائحة احترمت النسيج البتروني ونحن نحترم من شكلوا لائحة منافسة وهم أهلنا وأصدقاؤنا".


ودعا باسيل الناس للمشاركة بكثافة ألا يعتبروا أن ليس هناك معركة"، مشيراً إلى أن "التصويت اليوم هو للبترون".

وقال: البترون ستبقى مدينة للإنماء والجمع ونحن جمعنا الجميع بغض النظر عن موازين القوى، ولدينا الكثير من العمل في البترون وهي بحاجة لمزيد من الترميم والتنظيم لتستوعب الناس الذين يأتون إليها ويجب أن تبقى نموذجاً يجمع الجميع". وشدد باسيل على أن "العضو السُني في البلدية هو قبلنا جميعاً".

ولفت باسيل إلى أنه "في البلديات التي نجحت بالتزكية أحصينا أكثر من مئة تياري"، وذكر بأن "التيار" دعا للتوافق في كل الأماكن وغيرنا لم يقبل كما حصل في جونية وخيارنا كان دائماً ذاته".
 
 
 
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