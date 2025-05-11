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لبنان

نائب اقترع بجواز السفر... أين بطاقة هويّته؟

Lebanon 24
11-05-2025 | 05:11
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اقترع النائب سجيع عطية في بلدته رحبة في عكار، ولُوحِظَ أنّه استخدم جواز سفره بدل هويّته في عمليّة الإنتخاب.
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ولدى سؤاله عن سبب إستعماله جواز السفر، أجاب أنّه أضاع بطاقة هويّته.
 
 
وأشار عطية إلى أنّ "هذه الإنتخابات هي استحقاق مهمّ"، وقال: "نحن بحاجة لهذه البلديّات خصوصاً في عكّار لأنّها تحتاج إلى الإنماء وندعم الوجوه الشبابيّة".
 
 
 
 
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