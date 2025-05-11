نائب اقترع بجواز السفر... أين بطاقة هويّته؟

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اقترع النائب في بلدته رحبة في ، ولُوحِظَ أنّه استخدم جواز سفره بدل هويّته في عمليّة الإنتخاب.ولدى سؤاله عن سبب إستعماله جواز السفر، أجاب أنّه أضاع بطاقة هويّته.