بعد تداول فيديو له... أمن الدولة أوقفته

أوقفت ش.ض. في بلدة عندقت - ، و هو أحد المسؤولين في الإنتخابات في لائحة "كرمال عندقت"، بعدما تمّ تداول فيديو له وهو يقوم بإعطاء الاموال لسيّدتين.

Advertisement



وتقوم أمن الدولة بالتحقيق إذا ما كان هناك عمليّة رشوة.