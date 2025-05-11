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لبنان

بعد تداول فيديو له... أمن الدولة أوقفته

Lebanon 24
11-05-2025 | 05:37
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أوقفت أمن الدولة ش.ض. في بلدة عندقت - عكار، و هو أحد المسؤولين في الإنتخابات في لائحة "كرمال عندقت"، بعدما تمّ تداول فيديو له وهو يقوم بإعطاء الاموال لسيّدتين. 
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وتقوم أمن الدولة بالتحقيق إذا ما كان هناك عمليّة رشوة.
 
 
 
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