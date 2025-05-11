المدير العام لقوى الأمن: نحن والجيش في حالة جهوزية تامة

قال لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله: "نحن والجيش في حالة جهوزية تامة".

Advertisement

وأضاف في حديث للـ"ام تي في": "نتحسّب لأيّ إشكال ولم تسجّل عمليات رشاوى في ".