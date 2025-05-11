إشكال كبير... مواطن يتعرّض للطعن أمام مركز إقتراع للنساء

وقع إشكال كبير في بلدة فنيدق أمام مركز إقتراع للنساء.

وبحسب معلومات " "، أُصيب مواطن بعدما تعرّض للطعن بسكين.

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إلى ذلك، وصلت قوّة من المغاوير إلى المكان، وتعمل على إعادة الهدوء.