بالفيديو.. هذا ما حصل بين مراسلة لبنانية ووالدتها أثناء الانتخابات

خلال تغطيتها والاختيارية في ، فوجئت مراسلة قناة "الجديد" جاسينيت عنتر بوالدتها داخل أحد مراكز الاقتراع، حيث حضرت للإدلاء بصوتها.

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وأظهر مقطع فيديو طريف مراسلة "الجديد" لحظة أخذ تصريح تلفزيوني لوالدتها، لتقول إثر ذلك: "بالصدفة طلعت إمي.. مش متفقين".