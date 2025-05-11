Advertisement

لبنان

بالفيديو.. هذا ما حصل بين مراسلة لبنانية ووالدتها أثناء الانتخابات

Lebanon 24
11-05-2025 | 06:14
A-
A+
Doc-P-1358796-638825662356537027.PNG
Doc-P-1358796-638825662356537027.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلال تغطيتها الانتخابات البلدية والاختيارية في زغرتا، فوجئت مراسلة قناة "الجديد" جاسينيت عنتر بوالدتها داخل أحد مراكز الاقتراع، حيث حضرت للإدلاء بصوتها.
Advertisement
 
 
وأظهر مقطع فيديو طريف مراسلة "الجديد" لحظة أخذ تصريح تلفزيوني لوالدتها، لتقول إثر ذلك: "بالصدفة طلعت إمي.. مش متفقين".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. مراسلة تتعرض للضرب المبرح (فيديو)
lebanon 24
11/05/2025 17:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
توقّف الإنتخابات في بلدة مار توما... شاهدوا بالفيديو ما حصل
lebanon 24
11/05/2025 17:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مُراسل أخبار الـ MTV يترّشح للانتخابات البلدية
lebanon 24
11/05/2025 17:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ايهاب حمادة: ما حصل اعتداء على اراض لبنانية قانونًا ونناشد الجيش تعزيز انتشاره
lebanon 24
11/05/2025 17:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:34 | 2025-05-11
09:33 | 2025-05-11
09:53 | 2025-05-11
09:53 | 2025-05-11
09:52 | 2025-05-11
09:39 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24