شكاوى في بلدٍ عربيٍّ بسبب البنزين... وهذا ما تبيّن

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أعلنت في مصر اليوم الأحد، عن نتائج تحاليل لوقود السيارات أجريت على مستوى الجمهورية، على خلفية شكاوى بشأن أعطال حدثت للمركبات بعد ملء خزاناتها بالبنزين.وقالت الوزارة إنها سجلت 870 شكوى على مستوى البلاد، بين يوميّ 4 و9 أيار تتعلّق جودة البنزين.وأوضحت في بيان أنها رصدت 5 عينات بنزين "غير مطابقة للمواصفات"، من بين 807 عينة تم سحبها وتحليلها.وكشفت الوزارة أنها اتخذت بعض الإجراءات اللازمة، حيث قررت عدم طرح أي وقود للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج، بدلا من التحليل في معمل واحد. (سكاي نيوز)