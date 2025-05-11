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لبنان

بعد توقيف شخص يُقدّم الرشاوى... لائحة "كرمال عندقت": ننتظر نتائج التحقيقات

Lebanon 24
11-05-2025 | 06:27
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بعد توقيف أحد الأشخاص بسبب دفعه رشاوى لسيّدتين، أوضحت لائحة "كرمال عندقت" أنّ "التحقيقات لا تزال جارية في هذا الموضوع، ومن المعروف أن الحملات الانتخابية تتضمّن مصاريف مشروعة كالنقل وغيره، نحن لا نعتمد هذا الأسلوب ولسنا بحاجة إلى الرشاوى، لأن وضعنا كلائحة قوي ومريح".
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وأضافت لـ"لبنان 24": "ما حصل لم يتم ضمن إطار الماكينة الانتخابية ولا علاقة له مباشرة بالعملية الانتخابية الجارية. ما جرى وقع في مكتبه الخاص. هو يعمل معنا فعلاً، لكننا لا نعلم سبب تقديمه أموالاً لهؤلاء الأشخاص".
 
 
وقالت: "المعنيون الذين تلقّوا الأموال يخضعون للتحقيق. لذلك، ننتظر نتائج التحقيقات لمعرفة ما جرى، وعلى ضوء المعطيات التي ستصدر، سيتضح كل شيء".
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