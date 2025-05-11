فرنجيّة: نتمنّى أن تصبّ أصوات الناس لمصلحة الإنماء

قال النائب طوني فرنجيّة إن "نسبة المشاركة كبيرة في والنتيجة معروفة سلفاً".

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وفي كلمة له بعد الإدلاء بصوته، أضاف: "التحدّي الأساسي يبدأ من ونتمنّى أن تصبّ أصوات الناس لمصلحة الإنماء".

وتابع قائلاً: "تعرّضنا لحملة تزوير وتشويه منذ الإنتخابات النيابيّة السابقة وتأمّلنا دائماً في تحييد الاستحقاق البلدي عن السياسة".