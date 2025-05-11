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لبنان

مصدر رسميّ يكشف... هل سيلتقي الرئيس عون بترامب والشرع وبن سلمان في السعودية؟

Lebanon 24
11-05-2025 | 06:42
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أكد مصدر رسمي للـLBCI أن لا لقاء مرتقبًا يضم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية
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