مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لعدم التطاول على اي جهة خارجية صديقة للبنان

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئاسة تهيب بوسائل الإعلام عدم التطاول على اي جهة خارجية صديقة للبنان.

وأشار إلى أن "حرية التعبير مقدسة لكن هذه الحرية لها مقتضيات ثابتة، أولها الحقيقة، وثانيها الانتظام العام في مجتمع ".