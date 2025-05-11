Advertisement

لبنان

منخفض جويّ يقترب... الأمطار عائدة والحرارة ستتدنى إليكم تفاصيل الطقس

Lebanon 24
11-05-2025 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1358837-638825723393433306.jpg
Doc-P-1358837-638825723393433306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أنّ يكون الطقس ربيعياً ودافئاً مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء حيث يتحوّل إلى ربيعي متقلّب مع إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بسبب اقتراب منخفض جوي من شرق اوروبا.
Advertisement
 
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار بيروت بين ١٨ و ٢٧، طرابلس بين  ١٧و ٢٦،  وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد:  
 
غائم اجمالا بسحب مرتفعة و متوسطة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانًا.
الإثنين:  
غائم جزئياً بالاجمال مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الساحل وإرتفاع في نسبة الرطوبة مع رياح ناشطة تقارب ال ٥٠كم/س كما يتكون الضباب على المرتفعات.
 
الثلاثاء:  
 
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تقارب ال ٦٠كم/س. يتحول الطقس مساءً الى غائم مع تساقط امطار متفرقة ليلأً مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الليل.
 
الأربعاء:  
غائم الى غائم جزئياً مع درجات حرارة منخفضة وتساقط امطار واشتداد في سرعة الرياح التي تلامس ال٦٠ كلم/س شمالاً. يحتمل حدوث برق ورعد فجراً. تخف حدة الامطار مساءً.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الأمطار عائدة وانخفاض ملحوظ بالحرارة... هكذا سيكون الطقس
lebanon 24
11/05/2025 20:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة ستصل إلى 29.. موجة غبار ثانية ستضرب لبنان ولكن الطقس سينقلب والأمطار عائدة في هذا الموعد
lebanon 24
11/05/2025 20:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحرارة ستنخفض".. إليكم ما سيشهده الطقس
lebanon 24
11/05/2025 20:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... هذه تفاصيل الطقس
lebanon 24
11/05/2025 20:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:27 | 2025-05-11
10:18 | 2025-05-11
12:58 | 2025-05-11
12:48 | 2025-05-11
12:45 | 2025-05-11
12:37 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24