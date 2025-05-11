منخفض جويّ يقترب... الأمطار عائدة والحرارة ستتدنى إليكم تفاصيل الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أنّ يكون الطقس ربيعياً ودافئاً مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء حيث يتحوّل إلى ربيعي متقلّب مع إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بسبب اقتراب منخفض جوي من شرق .

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ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار بين ١٨ و ٢٧، بين ١٧و ٢٦، وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.



الطقس المتوقع في :

الأحد:

غائم اجمالا بسحب مرتفعة و متوسطة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانًا.

الإثنين:

غائم جزئياً بالاجمال مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الساحل وإرتفاع في نسبة الرطوبة مع رياح ناشطة تقارب ال ٥٠كم/س كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تقارب ال ٦٠كم/س. يتحول الطقس مساءً الى غائم مع تساقط امطار متفرقة ليلأً مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الليل.

الأربعاء:

غائم الى غائم جزئياً مع درجات حرارة منخفضة وتساقط امطار واشتداد في سرعة الرياح التي تلامس ال٦٠ كلم/س شمالاً. يحتمل حدوث برق ورعد فجراً. تخف حدة الامطار مساءً.