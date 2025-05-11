23
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"قوة عسكرية" دخلت لبنان.. تفاصيل إسرائيلية تُعلن!
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-05-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "
معاريف
"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن دور
سلاح الهندسة
في الجيش
الإسرائيلي
والذي يقود مناورات قتالية على 4 جبهات وهي غزة،
لبنان
،
سوريا
والضفة الغربية.
Advertisement
ويقول التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
إنَّ "سلاح الهندسة القتالية أصبح موضوعاً ساخناً في الجيش الإسرائيلي خلال العام والنصف العام الماضيين"، مشيراً إلى أنه خلال الحرب الأخيرة، قرر الجيش الإسرائيلي زيادة عدد جنود الهندسة القتالية بشكلٍ كبير.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تلقى سلاح الهندسة تعزيزات إضافية كما حصل على جرافات كبيرة مصدرها
الولايات المتحدة
الأميركية، فيما اجتمع رؤساء الألوية ضمن سلاح الهندسة في قاعدة تدريب هذا الأسبوع للحديث عن دور هذا السلاح خلال المعارك.
وتحدّث التقرير عن الأدوار التي تقوم بها قوات سلاح الهندسة لاسيما خلال المناورات البرية، مشيراً إلى أن مهمة هذه القوات تدمير البنية التحتية والتعامل مع المتفجرات والأفخاخ تحت الأرض وغيرها من الأمور التي واجهت القوات الإسرائيلية، لاسيما في غزة ولبنان.
ويذكر التقرير أنه منذ الحرب التي اندلعت يوم 7 تشرين الأول 2023، جرى إطلاق لقب "المحاربين ذوي القبعات الفضية" على جنود سلاح الهندسة والذين يساون "ذهباً" في ساحة المعركة، وفق ما تقول "معاريف"، وأضافت: "
بشكل عام
، يجري تعزيز سلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي، كما أن هناك حاجة لتدريب المزيد من الأفراد النظاميين والإحتياطيين".
ويوضح التقرير أن جنود سلاح الهندسة يمارسون العديد من المهن القتالية منها تشغيل المدافع المُضادة للطائرات، الاسكتشاف وخوض حرب الأنفاق، مشيراً إلى أنه لمن يريد الانضواء ضمن سلاح الهندسة، فإن عليه أن يكون على قدرٍ كبير من الشجاعة، وأضاف: "لقد دفع القتال المعقد بعض المقاتلين الذين يحضرون دورات تدريبية في الجيش الإسرائيلي إلى اكتساب ثروة من المعرفة القتالية".
وتابع: "بالنسبة للأشخاص داخل سلاح الهندسة، فإن الحرب لم تغير الكثير في ما يتعلق بأهميته ومعناه، ولكنها غيرت تصور الأشخاص خارجه. إن ذلك يتجلى على أرض الواقع عند مواجهة المقاتلين الذين يسمعون كلاماً جيداً. إن هناك دوافع كثيرة لدى الجنود للانضواء ضمن سلاح الهندسة وهذا الأمر بارز جداً".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تفاصيل مهمة.. هكذا أصبحت تركيا قوة عسكرية بارزة
Lebanon 24
تفاصيل مهمة.. هكذا أصبحت تركيا قوة عسكرية بارزة
11/05/2025 20:20:58
11/05/2025 20:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فايننشال تايمز: اجتماع عسكري فرنسي بريطاني الخميس لبحث نشر "قوة طمأنة" بأوكرانيا
Lebanon 24
فايننشال تايمز: اجتماع عسكري فرنسي بريطاني الخميس لبحث نشر "قوة طمأنة" بأوكرانيا
11/05/2025 20:20:58
11/05/2025 20:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: سنعلن قريباً تفاصيل اتفاقية تعاون "نووية" تاريخية مع السعودية
Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: سنعلن قريباً تفاصيل اتفاقية تعاون "نووية" تاريخية مع السعودية
11/05/2025 20:20:58
11/05/2025 20:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني فرنجيه خلال إطلاق مكتب طلاب "المرده" الجديد: نعلن عودتنا بكلّ قوة وجهوزية تامة
Lebanon 24
طوني فرنجيه خلال إطلاق مكتب طلاب "المرده" الجديد: نعلن عودتنا بكلّ قوة وجهوزية تامة
11/05/2025 20:20:58
11/05/2025 20:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع اقفال صناديق الاقتراع.. هذه آخر أرقام نسب المشاركة بالانتخابات
Lebanon 24
مع اقفال صناديق الاقتراع.. هذه آخر أرقام نسب المشاركة بالانتخابات
10:27 | 2025-05-11
11/05/2025 10:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نهار عاصف و "اقتراع" خجول في الشمال.. "الإشكالات" تطوّق الإنتخابات!
Lebanon 24
نهار عاصف و "اقتراع" خجول في الشمال.. "الإشكالات" تطوّق الإنتخابات!
10:18 | 2025-05-11
11/05/2025 10:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام من وزارة الداخلية: الانتخابات أُنجزت بنجاح.. ونسبة الاقتراع مقبولة
Lebanon 24
سلام من وزارة الداخلية: الانتخابات أُنجزت بنجاح.. ونسبة الاقتراع مقبولة
12:58 | 2025-05-11
11/05/2025 12:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سوري شارك في الانتخابات شمالاً.. وأمن الدولة يوقفه
Lebanon 24
سوري شارك في الانتخابات شمالاً.. وأمن الدولة يوقفه
12:48 | 2025-05-11
11/05/2025 12:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: الوحدات العسكرية تواكب الانتخابات وصولًا إلى إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج
Lebanon 24
الجيش: الوحدات العسكرية تواكب الانتخابات وصولًا إلى إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج
12:45 | 2025-05-11
11/05/2025 12:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جويّ يقترب... الأمطار عائدة والحرارة ستتدنى إليكم تفاصيل الطقس
Lebanon 24
منخفض جويّ يقترب... الأمطار عائدة والحرارة ستتدنى إليكم تفاصيل الطقس
07:53 | 2025-05-11
11/05/2025 07:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب البحر المتوسط قبالة طرابلس.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب البحر المتوسط قبالة طرابلس.. وهذه قوتها
23:31 | 2025-05-10
10/05/2025 11:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه قصة حادثة "الطائرة الشراعية" في جونيه!
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه قصة حادثة "الطائرة الشراعية" في جونيه!
16:26 | 2025-05-10
10/05/2025 04:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعرف بـ نبتة "الذهب الأخضر".. زراعة جديدة في لبنان ستؤمن نحو مليار دولار سنويا
Lebanon 24
تُعرف بـ نبتة "الذهب الأخضر".. زراعة جديدة في لبنان ستؤمن نحو مليار دولار سنويا
09:30 | 2025-05-11
11/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يُهاجم إبنه: "اتطلع على حالك بالمراية قبل ما تحكي على العالم"
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يُهاجم إبنه: "اتطلع على حالك بالمراية قبل ما تحكي على العالم"
08:14 | 2025-05-11
11/05/2025 08:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
10:27 | 2025-05-11
مع اقفال صناديق الاقتراع.. هذه آخر أرقام نسب المشاركة بالانتخابات
10:18 | 2025-05-11
نهار عاصف و "اقتراع" خجول في الشمال.. "الإشكالات" تطوّق الإنتخابات!
12:58 | 2025-05-11
سلام من وزارة الداخلية: الانتخابات أُنجزت بنجاح.. ونسبة الاقتراع مقبولة
12:48 | 2025-05-11
سوري شارك في الانتخابات شمالاً.. وأمن الدولة يوقفه
12:45 | 2025-05-11
الجيش: الوحدات العسكرية تواكب الانتخابات وصولًا إلى إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج
12:37 | 2025-05-11
رمضان خرج من منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئا؟
فيديو
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
11/05/2025 20:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
11/05/2025 20:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
11/05/2025 20:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24