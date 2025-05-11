قوى الأمن تُشرف على انتظام عملية الاقتراع (صور)

في سياق متابعة العملية الانتخابية في محافظتَي الشمال وعكاّر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، يرافقه قائد الدرك الإقليمي ورئيس شعبة المعلومات، يلتقي محافِظَي المحافظتين، ويتفقد عدة مراكز انتخابية بين البترون وعكار، بهدف الوقوف على انتظام عملية الاقتراع، والتدابير الآيلة لإنجاحها. pic.twitter.com/a2goOqF2oU