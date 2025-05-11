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لبنان

قوى الأمن تُشرف على انتظام عملية الاقتراع (صور)

Lebanon 24
11-05-2025 | 08:38
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كتبت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "أكس":
 
"في سياق متابعة العملية الانتخابية في محافظتَي الشمال وعكار، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، يرافقه قائد الدرك الإقليمي ورئيس شعبة المعلومات، يلتقي محافِظَي المحافظتين، ويتفقد مراكز انتخابية عدّة بين البترون وعكار، بهدف الوقوف على انتظام عملية الاقتراع، والتدابير الآيلة لإنجاحها".
 
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