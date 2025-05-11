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لبنان

هل سيُدلي جعجع بصوته؟... هذا ما كشفته ستريدا

Lebanon 24
11-05-2025 | 09:04
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رأت النائبة ستريدا جعجع أنّه "يحقّ للوزير أنّ يُدلي بصوته، وهذا واجب وطني، وأشكر رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على إصرارهما على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وأنوّه بجهود وزير الداخلية أحمد الحجار".
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وأضافت جعجع من بشرّي قبل الإدلاء بصوتها: "لسنا ضدّ التنوّع في بشرّي وهذه مسؤولية كبيرة حمّلنا إياها الأهالي وهذا إيمان منهم باتجاه التموضع السياسي لـ"الحكيم" وإيمان كبير بالمشاريع الإنمايئة التي تحصل في المنطقة".
 
 
وقالت: "حلو الرّبح وحلو العرس الديمقراطي" و"الحكيم" لن يدلي بصوته لأنه يعتبر أنّ كلّ الأهالي في بشرّي هم من أبنائه".
 
 
 
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