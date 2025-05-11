هل سيُدلي جعجع بصوته؟... هذا ما كشفته ستريدا

رأت النائبة أنّه "يحقّ للوزير أنّ يُدلي بصوته، وهذا واجب وطني، وأشكر رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة على إصرارهما على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وأنوّه بجهود ".

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وأضافت جعجع من بشرّي قبل الإدلاء بصوتها: "لسنا ضدّ التنوّع في بشرّي وهذه مسؤولية كبيرة حمّلنا إياها الأهالي وهذا إيمان منهم باتجاه التموضع السياسي لـ"الحكيم" وإيمان كبير بالمشاريع الإنمايئة التي تحصل في المنطقة".

وقالت: "حلو الرّبح وحلو العرس " و"الحكيم" لن يدلي بصوته لأنه يعتبر أنّ كلّ الأهالي في بشرّي هم من أبنائه".