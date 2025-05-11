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لبنان
دبلوماسي كويتي يتحدّث عن زيارة عون إلى بلاده.. ماذا قال؟
Lebanon 24
11-05-2025
|
09:12
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أكد
القائم بأعمال
سفارة
الكويت
لدى
لبنان
المستشار ياسين
الماجد
اليوم، أن زيارة رئيس
الجمهورية اللبنانية
جوزاف
عون
دولة الكويت
تمثل محطة مهمة في تعزيز التعاون
الثنائي
في مختلف المجالات، وتعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين" .
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وقال الماجد إن زيارة الرئيس اللبناني "تأتي تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ
مشعل
الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه".
وشدد على "حرص دولة الكويت واستمرارها في دعم استقرار لبنان ووحدة شعبه، انطلاقا من الروابط التاريخية والمواقف الثابتة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين".
وأضاف الماجد: "إن دولة الكويت وبتوجيه سام من سمو أمير البلاد لبت نداء الإنسانية والواجب والاخوة خلال عدوان قوات
الاحتلال
الإسرائيلية
الأخير على لبنان بتسيير جسر جوي إغاثي المساعدة الأشقاء في لبنان".
وأوضح أن ذلك "يأتي تأكيدا على
التزام
دولة الكويت الثابت بالوقوف الى جانب لبنان في مختلف الظروف".
وبين أن "توقيت الزيارة يكتسب أهمية خاصة لاسيما أنها تأتي في أعقاب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، مما يعزز فرص الدفع بالعلاقات الثنائية نحو
آفاق
أرحب"، مؤكدا "دعم دولة الكويت لمسيرة الاستقرار السياسي والتنمية في لبنان".
وتستمر زيارة
الرئيس عون
والوفد المرافق له إلى البلاد يومين، يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
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