دبلوماسي كويتي يتحدّث عن زيارة عون إلى بلاده.. ماذا قال؟

أكد سفارة لدى المستشار ياسين اليوم، أن زيارة رئيس عون تمثل محطة مهمة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين" .

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وقال الماجد إن زيارة الرئيس اللبناني "تأتي تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه".

وشدد على "حرص دولة الكويت واستمرارها في دعم استقرار لبنان ووحدة شعبه، انطلاقا من الروابط التاريخية والمواقف الثابتة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين".

وأضاف الماجد: "إن دولة الكويت وبتوجيه سام من سمو أمير البلاد لبت نداء الإنسانية والواجب والاخوة خلال عدوان قوات الأخير على لبنان بتسيير جسر جوي إغاثي المساعدة الأشقاء في لبنان".

وأوضح أن ذلك "يأتي تأكيدا على دولة الكويت الثابت بالوقوف الى جانب لبنان في مختلف الظروف".

وبين أن "توقيت الزيارة يكتسب أهمية خاصة لاسيما أنها تأتي في أعقاب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، مما يعزز فرص الدفع بالعلاقات الثنائية نحو أرحب"، مؤكدا "دعم دولة الكويت لمسيرة الاستقرار السياسي والتنمية في لبنان".

وتستمر زيارة والوفد المرافق له إلى البلاد يومين، يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



