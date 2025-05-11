نسبة المشاكل في انتخابات الشمال أكثر من نسبة الاقتراع

علق أحد السياسيين الظرفاء على المشاكل التي طبعت اليوم الانتخابي البلدي والاختياري بالقول بأن نسبة المشاكل هي أكبر من نسبة الاقبال على الاقتراع، التي لا تزال متدنية حتى ساعة متقدمة من النهار.

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