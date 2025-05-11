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لبنان

نسبة المشاكل في انتخابات الشمال أكثر من نسبة الاقتراع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-05-2025 | 09:53
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علق أحد السياسيين الظرفاء على المشاكل التي طبعت اليوم الانتخابي البلدي والاختياري الشمالي بالقول بأن نسبة المشاكل هي أكبر من نسبة الاقبال على الاقتراع، التي لا تزال متدنية حتى ساعة متقدمة من النهار.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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