فرح تفقد جهوزية الدفاع المدني للاستحقاق الانتخابيّ

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تفقد للدفاع المدني بالتكليف العميد نقاط تمركز عناصر الدفاع المدني المنتشرين في مختلف أقضية محافظتي وعكار، واطلع ميدانيا على سير تنفيذ المهام الموكلة إليهم في إطار مواكبة المرحلة الثانية من والاختيارية.وأثنى فرح على "الجهوزية والانضباط اللذين أظهرهما العناصر"، بحسب بيان للدفاع المدني، وأعطى توجيهاته بضرورة "تقديم المساعدة الفورية للناخبين، لا سيما كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل وصولهم إلى أقلام الاقتراع بأمان".ولفت البيان الى أنه "منذ الساعة الخامسة من فجر اليوم الأحد، تمركز ٤١٧ عنصرا في ١٣٣ نقطة انتشار، معزّزين ب ٨٣ آلية توزعت بين ٥٧ آلية إطفاء، و٢٢ آلية إسعاف، و٤ آليات نقل، لتأمين مواكبة العملية . وتم، حتى الساعة، تنفيذ ٢٢٨ مهمة لمساعدة الناخبين المسنّين والمقعدين ضمن مراكز الاقتراع، والتدخل ميدانيا لمعالجة ٥ حالات طارئة، في حين نُقلت حالة واحدة إلى المستشفى نتيجة عارض صحي".وزار فرح سرايا ، حيث اجتمع بمحافظ الدكتور ، وتم التنسيق في شأن المهمات الموكلة إلى الدفاع المدني خلال العملية الانتخابية في المنطقة. كما شارك فرح في اجتماعٍ ترأسه والبلديات أحمد ، خُصّص لبحث مجريات العملية الانتخابية، بحضور المحافظ وعدد من قادة ، تأكيدا على الجهوزية الشاملة والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية لضمان الانتخابات.وأشار البيان إلى أن "هذه الجهوزية الخاصة بالمواكبة الانتخابية تسير بالتوازي مع استمرار عناصر الدفاع المدني في تنفيذ مهامهم اليومية على امتداد الأراضي ، لا سيما تلك المتعلقة بالإطفاء والإسعاف والإنقاذ، وغيرها من الواجبات الميدانية التي يضطلعون بها على مدار الساعة. ويجسّد هذا الجهد المتواصل الدفاع المدني بدوره الوطني والإنساني، ويعكس صورة الجهوزية التامة للعناصر المنتشرين في مختلف المناطق".وأكدت "استمرار حال الجهوزية التامة حتى صباح يوم غد الإثنين، وحرصها الدائم على تأدية واجبها في حماية المواطنين خلال مختلف الوطنية"، مذكرة المواطنين بضرورة "الاتصال على الرقم ١٢٥ أو التواصل عبر تطبيق على الرقم 70192693 للتبليغ عن أي طارئ".