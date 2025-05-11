بري يلتقي جنبلاط في عين التينة

إستقبل رئيس مجلس النواب ، في مقر الرئاسة الثانية في ، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق ، يرافقه رئيس "اللقاء النيابي" رئيس ، حيث تناول اللقاء بحث لتطورات الاوضاع العامة في والمنطقة والمستجدات السياسية.

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