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لبنان

بري يلتقي جنبلاط في عين التينة

Lebanon 24
11-05-2025 | 11:10
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 إستقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، يرافقه رئيس "اللقاء الديمقراطي النيابي" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، حيث تناول اللقاء بحث لتطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية.
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