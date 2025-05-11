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لبنان
الخير: لمجلس بلدي متجانس قادر على إطلاق عجلة الإنماء
Lebanon 24
11-05-2025
|
11:15
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في تصريح عقب اقتراعه في
الانتخابات البلدية
في مدينة
المنية
، أكد النائب
أحمد الخير
أن المرحلة المقبلة من
العمل البلدي
ستبدأ بـ"مسح ميداني شامل لتحديد الأولويات، وتفعيل الأنظمة الرقمية، ومعالجة المشاريع المتوقفة، ولا سيما ملفي النفايات والبنى التحتية".
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وشدّد الخير على أهمية وعي الناخبين، مذكّراً بأن "المنية عاشت تسع سنوات بلا مجلس بلدي، ما فاقم أزماتها"، داعياً إلى انتخاب "مجلس متجانس قادر على إطلاق عجلة الإنماء، لا مجلس محاصصات ومحسوبيات".
ورأى أن المحاصصة الحزبية السابقة عطّلت العمل البلدي، معلناً أن لائحته "تشكلت بتحالفات عائلية تراعي مصلحة المنية فقط، بعيداً عن الاصطفافات السياسية".
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