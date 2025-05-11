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لبنان

بعد سنتين.. الحياة تعود إلى شاطئ صور

Lebanon 24
11-05-2025 | 11:18
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شهدت شواطئ صور حركة ناشطة وإقبالاً كثيفاً من رواد البحر، في مشهد لم تشهده المنطقة منذ موسمين.
 
وافترشت العائلات الرمال ومارست السباحة والأنشطة الرياضية، مستفيدةً من الطقس الحار ودرجات الحرارة التي تجاوزت الثلاثين مئوية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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