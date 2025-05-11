بعد سنتين.. الحياة تعود إلى شاطئ صور

شهدت شواطئ صور حركة ناشطة وإقبالاً كثيفاً من رواد البحر، في مشهد لم تشهده المنطقة منذ موسمين.

وافترشت العائلات الرمال ومارست السباحة والأنشطة الرياضية، مستفيدةً من الطقس الحار ودرجات الحرارة التي تجاوزت الثلاثين مئوية. (الوكالة الوطنية للإعلام)