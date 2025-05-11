قائد الجيش يتفقد غرفة عمليات منطقة الشمال: نقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء والمواطنين

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تفقَّدَ العماد غرفة عمليات منطقة في – ، حيث اطّلع على الإجراءات الأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية المنتشرة بهدف حفظ أمن العملية في الشمال.كما التقى الضباط والعسكريين، وأشاد بتضحياتهم المتواصلة لأداء الواجب، وأكد أن الجيش يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء والمواطنين، ويضع على رأس أولوياته حفظ الأمن والسلم الأهلي. كذلك اعتبر أن تنفيذ التدابير الأمنية الاستثنائية أمر أساسي لتمكين اللبنانيين من ممارسة حقهم الديموقراطي في الانتخاب.