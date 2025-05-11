Advertisement

لبنان

الحجار: الجو العام إيجابي.. وانتصرنا لمنطق الدولة

Lebanon 24
11-05-2025 | 11:45
A-
A+
Doc-P-1358931-638825861356792766.png
Doc-P-1358931-638825861356792766.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا وزير الداخلية أحمد الحجار  للإبتعاد عن مخالفة القانون خصوصاً لناحية الرشاوى الإنتخابية واستخدام العنف من قبل المتنافسين.
Advertisement

وبعد يوم انتخابي طويل، شدّد الحجار على أهمية إجراء الإستحقاق الإنتخابي في وقته هو في حد ذاته انتصار لمنطق الدولة والإنماء المحلي.

وأكّد الحجّار أن الموظفين قاموا بواجباتهم والدولة لا تترك أولادها.

وقال:" الجو العام هو إيجابي وسنتشدد بحماية الصناديق بعد انتهاء عملية التصويت".
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية: الجو العام هو إيجابي وسنتشدد بحماية الصناديق بعد انتهاء عملية التصويت
lebanon 24
11/05/2025 20:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية رسالة ايجابية
lebanon 24
11/05/2025 20:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: كل ما يحصل يجب أن يكون تحت رقابة الرأي العام والجميع
lebanon 24
11/05/2025 20:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير الحجار من الغبيري: الدولة هي ضمانة الجميع
lebanon 24
11/05/2025 20:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:27 | 2025-05-11
10:18 | 2025-05-11
12:58 | 2025-05-11
12:48 | 2025-05-11
12:45 | 2025-05-11
12:37 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24