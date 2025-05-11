الحجار: الجو العام إيجابي.. وانتصرنا لمنطق الدولة

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دعا أحمد الحجار للإبتعاد عن مخالفة القانون خصوصاً لناحية الرشاوى الإنتخابية واستخدام العنف من قبل المتنافسين.وبعد يوم انتخابي طويل، شدّد على أهمية إجراء الإستحقاق الإنتخابي في وقته هو في حد ذاته انتصار لمنطق الدولة والإنماء المحلي.وأكّد الحجّار أن الموظفين قاموا بواجباتهم والدولة لا تترك أولادها.وقال:" الجو العام هو إيجابي وسنتشدد بحماية الصناديق بعد انتهاء عملية التصويت".