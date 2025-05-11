الجيش: الوحدات العسكرية تواكب الانتخابات وصولًا إلى إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج

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صدر عن ـــ ، البيان الآتي:ضمن إطار تدابير حفظ أمن والاختيارية في ، ومع انتهاء عملية الاقتراع، تستمر الوحدات العسكرية المنتشرة في تنفيذ مهماتها لمواكبة هذه الانتخابات وصولًا إلى إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج.