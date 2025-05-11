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لبنان

الجيش: الوحدات العسكرية تواكب الانتخابات وصولًا إلى إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج

Lebanon 24
11-05-2025 | 12:45
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
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ضمن إطار تدابير حفظ أمن الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال، ومع انتهاء عملية الاقتراع، تستمر الوحدات العسكرية المنتشرة في تنفيذ مهماتها لمواكبة هذه الانتخابات وصولًا إلى إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج.
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