نتائج أولية بدأت بالصدور.. هذا ما أنتجته الإنتخابات في الشمال (تحديث مستمر)

Advertisement

بدأت نتائج والاختارية بالصدور في محافظة ، حيث بلغ عدد المقترعين في الشمال 225552، مقابل 14,883 في : 14.883.وحسب عمليات الفرز، أتت النتائج الاولية على الشكل التالي:- فوز المختار الياس أبي ضاهر في قرية جِبلا في قضاء البترون- فوز المخاتير عادل سلوم في سلعاتا وطوني حرب في نحلا وريمون منعم في اجدبرا وطانيوس في رام- فوز المختار المدعوم من خالد بيطار في قبولا في عكار- فوز المرشحين المدعومين من التيار بالمقعدين الاختياريين في بلدة الشيخطابا- عكار- فوز المختارة ايفون الاطرش المدعومة من التيار بالمركز الثاني ب ٤٠٣ اصوات في بلدة بينو بعكار- فوز المختار في هيتلا الياس درغام المدعوم من التيار ب ٣٠٦ مقابل ٢٥٣ ليوسف مصطفى في عكار- فوز مخاتير بيت حاويك المدعومين من لائحة التوافق- فوز المختار إيليا فوزي عساف وهو مستقل مدعوم من التيار في وجه الحجر- فوز شربل موسى عن المقعد الإختياري وهو مدعوم من "التيار" في مرتمورة القبيات- فوز المختار منصور رامز نكد في بلدة كفردلاقوس في قضاء زغرتا- فوز المرشحين المدعومين من التيار بالمقعدين الاختياريين في بلدة الشيخطابا- عكار- فوز المختارين يوسف مبارك وبطرس يوسف في التحتا- فوز المختارين حبيب نصر وخليل جرجي سالم في بطرام- فوز مرشح التيار المختار غسان غوش في شاتين - البترون- فوز المختار الطبش المدعوم من العائلات بوجه القوات اللبنانية في بشري - بزعون وفوز المختار سايد عفلق- فوز المختارين في حقل العزيمة يوسف سليمان داود ومطانيوس داوود عطية المدعومين من العائلات وخسارة المرشح المدعوم من القوات الياس نقولا الحايك- فوز المختار غسان حليم انطون المدعوم من "التيار" بمواجهة مرشحي القوات في كفيفان في البترون- فوز المختار سمير حنا وهو مدعوم من التيار في ضهر الليسينه في عكار- فوز المرشح المدعوم من "التيار" الياس جبور على المقعد الاختياري في شدرا في عكار- فوز المختار المدعوم من "التيار" حبيب جورج نصر في بطرام في الكورة- فوز المختار انطوان المدعوم من "التيار" في تولا في البترون- فوز مارك شكري شكري مرشح "التيار" في كفرحتنا في البترون- فوز المخاتير المدعومين من التيار: خليل نحاس- انطوان فاضل - جورج خير في كوسبا في الكورة- فوز المختارّين رشيد صوايا وأيوب عيسى المدعومين من "التيار" في دوما- فوز المختار سامر عجاج وهو منسق "التيار" في مرياطة- فوز المخاتير حنا عجلتوني وانور غلبوني وشربل بشارة و طوني خطار المدعومين من التيار بالإضافة إلى جرجس بو عيسى المدعوم من القوات في البترون- فوز لائحة المخاتير المدعومة من العائلات والتيار في رحبة- فوز اللائحة المدعومة من العائلات وخسارة اللائحة المدعومة من القوات في كرم المهر- ‏فوز لائحة "قوتنا بوحدتنا" في بلدة بزيزا ــ الكورة المدعومة من- فوز اللائحة المدعومة من التيار في اجدبرا في البترون في مواجهة لائحة والقوات بنتيجة 8-1- فوز لائحة "التيار" كاملة بنتيجة 9 - 0 وفوز المختار المدعوم من التيار في منجز في عكار- فوز اللائحة المدعومة من التيار في ديربلّا في البترون- فوز لائحة الدكتور حمزة عبيد كاملة، في عين التينة- الضنية- فوز لائحة شكا بتستاهل المدعومة من القوات والكتائب في شكا- فوز اللائحة المدعومة من التيار برئاسة نجم خطار بكاملها في إده- فوز لائحة قرار شاتين كاملة برئاسة المحامي وليد يونس المَدعومَة من القوات في بلدة شاتين- فوز اللائحة كاملة المدعومة من "القوات" ومجد حرب و"الكتائب" في تنورين- فوز اللائحة المدعومة من والتيار الوطني الحر في البحيرة في زغرتا- فوز اللائحة المدعومة من "التيار" في سلعاتا