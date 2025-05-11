نتائج أولية بدأت بالصدور.. هذا ما أنتجته الإنتخابات في الشمال (تحديث مستمر)

بدأت نتائج الانتخابات البلدية
والاختارية بالصدور في محافظة الشمال
، حيث بلغ عدد المقترعين في الشمال 225552، مقابل 14,883 في عكار
: 14.883.
وحسب عمليات الفرز، أتت النتائج الاولية على الشكل التالي:
نتائج الانتخابات الاختيارية:
- فوز المختار الياس أبي ضاهر في قرية جِبلا في قضاء البترون
- فوز المخاتير عادل سلوم في سلعاتا وطوني حرب في نحلا وريمون منعم في اجدبرا وطانيوس سعادة
في رام
- فوز المختار المدعوم من التيار
خالد بيطار في قبولا في عكار
- فوز المرشحين المدعومين من التيار بالمقعدين الاختياريين في بلدة الشيخطابا- عكار
- فوز المختارة ايفون الاطرش المدعومة من التيار بالمركز الثاني ب ٤٠٣ اصوات في بلدة بينو بعكار
- فوز المختار في هيتلا الياس درغام المدعوم من التيار ب ٣٠٦ مقابل ٢٥٣ ليوسف مصطفى في عكار
- فوز مخاتير بيت حاويك المدعومين من لائحة التوافق
- فوز المختار إيليا فوزي عساف وهو مستقل مدعوم من التيار في وجه الحجر
- فوز شربل موسى عن المقعد الإختياري وهو مدعوم من "التيار" في مرتمورة القبيات
- فوز المختار منصور رامز نكد في بلدة كفردلاقوس في قضاء زغرتا
- فوز المرشحين المدعومين من التيار بالمقعدين الاختياريين في بلدة الشيخطابا- عكار
- فوز المختارين يوسف مبارك وبطرس يوسف في تنورين
التحتا
- فوز المختارين حبيب جورج
نصر وخليل جرجي سالم في بطرام
- فوز مرشح التيار المختار غسان غوش في شاتين - البترون
- فوز المختار جوزيف
الطبش المدعوم من العائلات بوجه القوات اللبنانية في بشري - بزعون وفوز المختار سايد عفلق
- فوز المختارين في حقل العزيمة يوسف سليمان داود ومطانيوس داوود عطية المدعومين من العائلات وخسارة المرشح المدعوم من القوات الياس نقولا الحايك
- فوز المختار غسان حليم انطون المدعوم من "التيار" بمواجهة مرشحي القوات في كفيفان في البترون
- فوز المختار سمير حنا وهو مدعوم من التيار في ضهر الليسينه في عكار
- فوز المرشح المدعوم من "التيار" الياس جبور على المقعد الاختياري في شدرا في عكار
- فوز المختار المدعوم من "التيار" حبيب جورج نصر في بطرام في الكورة
- فوز المختار انطوان عواد
المدعوم من "التيار" في تولا في البترون
- فوز مارك شكري شكري مرشح "التيار" في كفرحتنا في البترون
- فوز المخاتير المدعومين من التيار: خليل نحاس- انطوان فاضل - جورج خير في كوسبا في الكورة
- فوز المختارّين رشيد صوايا وأيوب عيسى المدعومين من "التيار" في دوما
- فوز المختار سامر عجاج وهو منسق "التيار" في مرياطة
- فوز المخاتير حنا عجلتوني وانور غلبوني وشربل بشارة و طوني خطار المدعومين من التيار بالإضافة إلى جرجس بو عيسى المدعوم من القوات في البترون
- فوز لائحة المخاتير المدعومة من العائلات والتيار في رحبة
- فوز اللائحة المدعومة من العائلات وخسارة اللائحة المدعومة من القوات في كرم المهر
الإنتخابات البلدية
- فوز لائحة "قوتنا بوحدتنا" في بلدة بزيزا ــ الكورة المدعومة من القوات اللبنانية
- فوز اللائحة المدعومة من التيار في اجدبرا في البترون في مواجهة لائحة الكتائب
والقوات بنتيجة 8-1
- فوز لائحة "التيار" كاملة بنتيجة 9 - 0 وفوز المختار المدعوم من التيار في منجز في عكار
- فوز اللائحة المدعومة من التيار في ديربلّا في البترون
- فوز لائحة الدكتور حمزة عبيد كاملة، في عين التينة- الضنية
- فوز لائحة شكا بتستاهل المدعومة من القوات والكتائب في شكا
- فوز اللائحة المدعومة من التيار برئاسة نجم خطار بكاملها في إده
- فوز لائحة قرار شاتين كاملة برئاسة المحامي وليد يونس المَدعومَة من القوات اللبنانية
في بلدة شاتين
- فوز اللائحة كاملة المدعومة من "القوات" ومجد حرب و"الكتائب" في تنورين
- فوز اللائحة المدعومة من تيار المردة
والتيار الوطني الحر في البحيرة في زغرتا
- فوز اللائحة المدعومة من "التيار" في سلعاتا