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لبنان

نتائج أولية بدأت بالصدور.. هذا ما أنتجته الإنتخابات في الشمال (تحديث مستمر)

Lebanon 24
11-05-2025 | 13:12
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بدأت نتائج الانتخابات البلدية والاختارية بالصدور في محافظة الشمال، حيث بلغ عدد المقترعين في الشمال 225552، مقابل 14,883 في عكار: 14.883.
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وحسب عمليات الفرز، أتت النتائج الاولية على الشكل التالي:

نتائج الانتخابات الاختيارية:

- فوز المختار الياس أبي ضاهر في قرية جِبلا في قضاء البترون

- فوز المخاتير عادل سلوم في سلعاتا وطوني حرب في نحلا وريمون منعم في اجدبرا وطانيوس سعادة في رام

- فوز المختار المدعوم من التيار خالد بيطار في قبولا في عكار

-  فوز المرشحين المدعومين من التيار بالمقعدين الاختياريين في بلدة الشيخطابا- عكار

- فوز المختارة ايفون الاطرش المدعومة من التيار بالمركز الثاني ب ٤٠٣ اصوات في بلدة بينو بعكار

- فوز المختار في هيتلا الياس درغام المدعوم من التيار ب ٣٠٦ مقابل ٢٥٣ ليوسف مصطفى في عكار

- فوز مخاتير بيت حاويك المدعومين من لائحة التوافق

- فوز المختار إيليا فوزي عساف وهو مستقل مدعوم من التيار في وجه الحجر

- فوز شربل موسى عن المقعد الإختياري  وهو مدعوم من "التيار" في مرتمورة القبيات

- فوز المختار منصور رامز نكد في بلدة كفردلاقوس في قضاء زغرتا

- فوز المرشحين المدعومين من التيار بالمقعدين الاختياريين في بلدة الشيخطابا- عكار

- فوز المختارين يوسف مبارك وبطرس يوسف في تنورين التحتا

- فوز المختارين حبيب جورج نصر وخليل جرجي سالم في بطرام

- فوز مرشح التيار المختار غسان غوش في شاتين - البترون

- فوز المختار جوزيف الطبش المدعوم من العائلات بوجه القوات اللبنانية  في بشري - بزعون وفوز المختار سايد عفلق

- فوز المختارين في حقل العزيمة  يوسف سليمان داود  ومطانيوس داوود عطية المدعومين من العائلات وخسارة المرشح المدعوم من القوات الياس نقولا الحايك
 
- فوز المختار غسان حليم انطون المدعوم من "التيار" بمواجهة مرشحي القوات في كفيفان في البترون

- فوز المختار سمير حنا وهو مدعوم من التيار في ضهر الليسينه في عكار

- فوز المرشح المدعوم من "التيار" الياس جبور على المقعد الاختياري في شدرا في عكار

- فوز المختار المدعوم من "التيار" حبيب جورج نصر في بطرام في الكورة

- فوز المختار انطوان عواد المدعوم من "التيار" في تولا في البترون

- فوز مارك شكري شكري مرشح "التيار"  في كفرحتنا في البترون

- فوز المخاتير المدعومين من التيار: خليل نحاس- انطوان فاضل - جورج خير في كوسبا في الكورة

- فوز المختارّين رشيد صوايا وأيوب عيسى المدعومين من "التيار" في دوما

- فوز المختار سامر عجاج وهو منسق "التيار" في مرياطة

- فوز المخاتير حنا عجلتوني  وانور غلبوني وشربل بشارة و طوني خطار المدعومين من التيار بالإضافة إلى جرجس بو عيسى المدعوم من القوات في البترون

- فوز لائحة المخاتير المدعومة من العائلات والتيار في رحبة 

- فوز اللائحة المدعومة من العائلات وخسارة اللائحة المدعومة من القوات في كرم المهر

الإنتخابات البلدية

- ‏فوز لائحة "قوتنا بوحدتنا" في بلدة بزيزا ــ الكورة المدعومة من القوات اللبنانية

- فوز اللائحة المدعومة من التيار في اجدبرا في البترون في مواجهة لائحة الكتائب والقوات بنتيجة 8-1

- فوز لائحة "التيار" كاملة بنتيجة 9 - 0 وفوز المختار المدعوم من التيار في منجز في عكار

- فوز اللائحة المدعومة من التيار في ديربلّا في البترون

- فوز لائحة الدكتور حمزة عبيد كاملة، في عين التينة- الضنية

- فوز لائحة شكا بتستاهل المدعومة من القوات والكتائب في شكا

- فوز اللائحة المدعومة من التيار برئاسة نجم خطار بكاملها في إده

- فوز لائحة قرار شاتين كاملة برئاسة المحامي وليد يونس المَدعومَة من القوات اللبنانية في بلدة شاتين 

- فوز اللائحة كاملة المدعومة من "القوات" ومجد حرب و"الكتائب" في تنورين

- فوز اللائحة المدعومة من تيار المردة والتيار الوطني الحر في البحيرة في زغرتا

-  فوز اللائحة المدعومة من "التيار" في سلعاتا
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