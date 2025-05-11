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لبنان
قوى الأمن توقف والدة وديع الشيخ وشقيقه.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
11-05-2025
|
13:34
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أوقفت القوى الأمنية والدة الفنان
وديع الشيخ
وشقيقه قبل نحو أسبوع، في إطار التحقيق بوفاة والده سعد
الله الشيخ
في أيلول 2023 إثر إصابته بطلق ناري، حسب مندوبة "
لبنان24
".
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وجاء التوقيف بعد دعوى قدّمها عمّ الفنان، مشيرًا إلى شبهات تحيط بزوجة الضحية وابنه. التحقيقات مستمرة بإشراف
القضاء
لكشف ما إذا كانت الوفاة جريمة مدبّرة أو حادثًا عرضيًا.
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