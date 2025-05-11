فرح خرجت من منزلها واختفت.. هل تعرفون مكانها؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة فرح الرّفاعي (مواليد عام 2005، لبنانيّة)، التي غادرت بتاريخ 8-5-2025، منزل ذويها الكائن في محلّة التّل – ، ولم تَعُد لغاية تاريخه.وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة التّل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.