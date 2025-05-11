Advertisement

لبنان

مرقص من الكويت: دعوة لإصلاح إعلامي رقمي عربي شامل

Lebanon 24
11-05-2025 | 13:52
A-
A+
Doc-P-1358991-638825937671700835.jpg
Doc-P-1358991-638825937671700835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقى وزير الإعلام بول مرقص كلمة في ملتقى الإعلام العربي الـ20 في الكويت، تناول فيها التحديات التي تواجه الإعلام في ظل الثورة الرقمية.
Advertisement
 
وأكد أن التحول الرقمي غيّر بنية الإعلام، مشيرًا إلى أزمة المصداقية، ضعف الإعلام التقليدي، تأخّر التشريعات، والحاجة إلى مهارات جديدة.

ودعا مرقص إلى إنشاء صندوق عربي لدعم الإعلام الرقمي، ومركز تدريبي إقليمي، ومرصد لأخلاقيات الإعلام الرقمي، مؤكدًا على أهمية الانتقال من ردّ الفعل إلى الفعل، وبناء إعلام مستقل يعكس هوية المجتمعات العربية.
 

مواضيع ذات صلة
وزير الاقتصاد لبلومبرغ: المودعون اللبنانيون سيستردون أموالهم تدريجيا كجزء من أي إصلاح مالي شامل
lebanon 24
11/05/2025 23:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: لإصلاح شامل وجذري في أجهزة الرقابة كافة
lebanon 24
11/05/2025 23:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال: لا ثقة ولا إصلاح من دون استعادة الودائع ومحاسبة شاملة
lebanon 24
11/05/2025 23:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير الكويت: بعض دعاة الفتنة يحاولون شق وحدة الصف من خلال ملف الجنسية
lebanon 24
11/05/2025 23:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:12 | 2025-05-11
10:27 | 2025-05-11
15:46 | 2025-05-11
15:22 | 2025-05-11
14:42 | 2025-05-11
14:21 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24