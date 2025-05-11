مرقص من الكويت: دعوة لإصلاح إعلامي رقمي عربي شامل

ألقى كلمة في ملتقى الـ20 في ، تناول فيها التحديات التي تواجه الإعلام في ظل الرقمية.

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وأكد أن التحول الرقمي غيّر بنية الإعلام، مشيرًا إلى أزمة المصداقية، ضعف الإعلام التقليدي، تأخّر التشريعات، والحاجة إلى مهارات جديدة.



ودعا إلى إنشاء صندوق عربي لدعم الإعلام الرقمي، ومركز تدريبي إقليمي، ومرصد لأخلاقيات الإعلام الرقمي، مؤكدًا على أهمية الانتقال من ردّ الفعل إلى الفعل، وبناء إعلام مستقل يعكس هوية المجتمعات العربية.

