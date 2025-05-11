عن زيارة عون إلى الكويت.. هذا ما قاله رجي

أكد أن زيارة رئيس الجمهورية إلى تعبّر عن تقدير ووفاء للدعم المتواصل للبنان. وأشاد رجي بالعلاقات الثنائية، داعيًا إلى تعزيز التعاون في المجالات التجارية والسياحية، ومثمنًا احتضان الكويت للجالية .

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كما أعرب عن أمله في أن تسهم الزيارة في دعم مسيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية في .