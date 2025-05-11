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لبنان

عن زيارة عون إلى الكويت.. هذا ما قاله رجي

Lebanon 24
11-05-2025 | 13:57
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أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الكويت تعبّر عن تقدير ووفاء للدعم الكويتي المتواصل للبنان. وأشاد رجي بالعلاقات الثنائية، داعيًا إلى تعزيز التعاون في المجالات التجارية والسياحية، ومثمنًا احتضان الكويت للجالية اللبنانية.
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كما أعرب عن أمله في أن تسهم الزيارة في دعم مسيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية في لبنان.
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