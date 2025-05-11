Advertisement

لبنان

شيخ العقل: شهداؤنا رمز الدفاع وندعو للحكمة والوحدة

Lebanon 24
11-05-2025 | 14:03
A-
A+
Doc-P-1358998-638825943668929989.png
Doc-P-1358998-638825943668929989.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في موقف تعزية بالشهيد دانيال سميح عصفور في شانيه، مؤكدًا أن الشهداء دافعوا عن الكرامة ولم يعتدوا، بل سلكوا درب أجدادهم المجاهدين. وشدد على أهمية المعالجة بالحكمة والتواصل مع المعنيين لضمان حماية الأهالي في جرمانا والسويداء.
Advertisement

ورفض أبي المنى الانتقادات التي تطال أهل الحكمة، داعيًا للثقة بمساعي التهدئة، والتشبث بالهوية الروحية التوحيدية والقومية العربية. كما زار بلدة الجاهلية حيث التقى الشيخ أبو علي سليمان أبو ذياب، وعرض تطورات الأوضاع في سوريا، مشددًا على ضرورة اتفاقات بضمانات تبني الثقة وتحمي الاستقرار.

وفي العبادية، شارك شيخ العقل بمأتم الشيخ أبو كمال حليم فرج، مشيدًا بسيرته، وتحدث عن الحاجة اليوم إلى دعاء المشايخ وحكمتهم لمواجهة التحديات الراهنة.

أما في بلدته شانيه، فقد هنّأ رئيس وأعضاء لائحة "شانيه - محبة وإنماء" على فوزهم في الانتخابات البلدية، مثمنًا الروح الإيجابية بين أبناء البلدة، وداعيًا للعمل بتكاتف لما فيه خير شانيه.
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل يحذر من مخططات لزعزعة الوحدة الوطنية في سوريا
lebanon 24
11/05/2025 23:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل اطمأن على صحة الراعي واتصل بقائد الجيش ورئيس الأركان معزياً بالشهداء
lebanon 24
11/05/2025 23:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل يزور الشيخ العنداري: لتحكيم العقل في مواجهة الأخطار
lebanon 24
11/05/2025 23:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل: لتهدئة الخواطر ونبذ السجالات المذهبية
lebanon 24
11/05/2025 23:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:12 | 2025-05-11
10:27 | 2025-05-11
15:46 | 2025-05-11
15:22 | 2025-05-11
14:42 | 2025-05-11
14:21 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24