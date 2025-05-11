شيخ العقل: شهداؤنا رمز الدفاع وندعو للحكمة والوحدة

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ورفض الانتقادات التي تطال أهل ، داعيًا للثقة بمساعي التهدئة، والتشبث بالهوية الروحية التوحيدية والقومية العربية. كما زار بلدة حيث التقى ، وعرض تطورات الأوضاع في ، مشددًا على ضرورة اتفاقات بضمانات تبني الثقة وتحمي الاستقرار.وفي ، شارك شيخ العقل بمأتم الشيخ حليم فرج، مشيدًا بسيرته، وتحدث عن الحاجة اليوم إلى دعاء المشايخ وحكمتهم لمواجهة التحديات الراهنة.أما في بلدته شانيه، فقد هنّأ رئيس وأعضاء لائحة "شانيه - محبة وإنماء" على فوزهم في ، مثمنًا الروح الإيجابية بين أبناء البلدة، وداعيًا للعمل بتكاتف لما فيه خير شانيه.