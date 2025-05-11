الحجار دعا إلى عدم إطلاق النار

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دعا والبلديات جميع المواطنين الى" عدم إطلاق النار"، وذلك بالتزامن مع صدور نتائج الانتخابات في .واكد أن " ستعمل بكل جدية على تحديد هوية مطلقي النار وملاحقتهم وتوقيفهم وإحالتهم أمام المختص".