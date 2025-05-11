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لبنان

الحجار دعا إلى عدم إطلاق النار

Lebanon 24
11-05-2025 | 14:21
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دعا وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار جميع المواطنين الى" عدم إطلاق النار"، وذلك بالتزامن مع صدور نتائج الانتخابات في الشمال.
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واكد أن "الأجهزة الأمنية ستعمل بكل جدية على تحديد هوية مطلقي النار وملاحقتهم وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص".
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