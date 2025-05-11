بيروت تستضيف "ملتقى الإعلام العربي 21"

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ضمن مشاركته في "ملتقى الـ20" بالكويت، التقى وزير الإعلام نظيره ، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، مع وعد بدعم مشاريع مشتركة قيد التحضير.وأثمرت جهود عن اتفاق مع أمانة الملتقى على استضافة دورته الـ21 في تشرين الأول 2025، في خطوة تعكس ثقة عربية بدور بيروت المحوري إعلامياً وثقافياً. واعتُمدت هذه الخطوة لتعزيز الحوار الإعلامي العربي في ظل التحديات الرقمية.وقد شهد الملتقى الحالي نقاشات واسعة حول ، الأمن السيبراني، والتحولات في الإعلام الرقمي، على أن تتواصل هذه المحاور وتتوسع في بيروت العام المقبل.