Advertisement

لبنان

بيروت تستضيف "ملتقى الإعلام العربي 21"

Lebanon 24
11-05-2025 | 15:22
A-
A+
Doc-P-1359029-638825992381793753.png
Doc-P-1359029-638825992381793753.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ضمن مشاركته في "ملتقى الإعلام العربي الـ20" بالكويت، التقى وزير الإعلام  بول مرقص نظيره الكويتي عبد الرحمن المطيري، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، مع وعد كويتي بدعم مشاريع مشتركة قيد التحضير.
Advertisement

وأثمرت جهود مرقص عن اتفاق مع أمانة الملتقى على استضافة بيروت دورته الـ21 في تشرين الأول 2025، في خطوة تعكس ثقة عربية بدور بيروت المحوري إعلامياً وثقافياً. واعتُمدت هذه الخطوة لتعزيز الحوار الإعلامي العربي في ظل التحديات الرقمية.

وقد شهد الملتقى الحالي نقاشات واسعة حول الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتحولات في الإعلام الرقمي، على أن تتواصل هذه المحاور وتتوسع في بيروت العام المقبل.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام حوثية: إصابة 21 مواطنًا بحصيلة أولية للقصف الإسرائيلي على مصنع إسمنت "باجل" بالحديدة"باجل" بالحديدة
lebanon 24
12/05/2025 01:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"هيونداي موتور" تخطط لاستثمار 21 مليار دولار في أميركا
lebanon 24
12/05/2025 01:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية العراقية تعلن منع أي تظاهرات "مهما كانت أسبابها" تزامناً مع استضافة القمة العربية
lebanon 24
12/05/2025 01:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: غارات العدوان الأميركي بلغت نحو 21 واستهدفت مناطق بمحافظات يمنية عدة
lebanon 24
12/05/2025 01:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:12 | 2025-05-11
17:48 | 2025-05-11
17:30 | 2025-05-11
17:29 | 2025-05-11
16:38 | 2025-05-11
16:33 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24