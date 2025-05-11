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لبنان

موقوفون بجرم رشوة انتخابية في محافظتي عكار والشمال

Lebanon 24
11-05-2025 | 15:46
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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه وحرصًا منها على نزاهة العملية الانتخابية وضمان شفافيتها، تواصل المديرية العامة لأمن الدولة متابعة الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في قضايا رشوة انتخابية وشراء أصوات، بناءً على معلومات موثوقة وشكاوى مباشرة من المواطنين.
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ففي بلدة شكا ، وبناءً على شكوى وردت إلى مكتب البترون الاقليمي ، أفاد أحد المواطنين أن المدعو "ج. م."، أحد مناصري اللوائح الانتخابية في البلدة، أقدم على حجز بطاقتي هوية المواطن "إ. ف." وزوجته، مقابل مبلغ 2000 دولار أميركي، دُفع على دفعتين بهدف ضمان تصويتهما لصالح اللائحة التي يدعمها. وعلى إثر ذلك، تم توقيف "ج. م." ومُقدّم الشكوى أيضًا على ذمة التحقيق.
كما قام المكتب المذكور بتوقيف المدعو "ي. د." بعد ثبوت تواطئه مع "ج. م." في حجز بطاقة هوية والده "د. أ." مقابل 500 دولار أميركي. وكانت قد انتشرت تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها "د. أ." وهو يتحدث عن تسليمه المبلغ المذكور، في حين نفى "ي. د." وقوع الحادثة في محاولة لإبعاد الشبهات وتم توقيفه بإشارة من القضاء المختص
وفي محافظة عكار، أوقفت المديرية الإقليميةمكتب حلبا، السوري "م. ي." بعد قيامه بعملية اقتراع في بلدة تل حميره مستخدمًا بطاقة هوية لبنانية باسم "ن. ب."، وتبين خلال التحقيق أن صاحب الهوية الأصلي موجود داخل الأراضي السورية، ما مكّن "م. ي." من استخدامها والإدلاء بصوته. كما تم توقيف اللبناني "م. أ." بجرم دفع رشوة للمذكور لقاء مشاركته في الاقتراع . التحقيق مستمر لكشف كافة ملابسات الحادثة.
كذلك، وبناءً على فيديو ورد إلى مديرية عكار الاقليمية، ظهر فيه المدعو "ش. ض." وهو يقوم بدفع مبلغ 600 دولار أميركي في مكتبه ببلدة عندقت -شمال لبنان لامرأتين مقابل بيع صوتيهما، قامت دورية من مديرية عكار -مكتب القبيات 
  بتوقيفه بناءً لإشارة القضاء المختص
إن المديرية العامة لأمن الدولة تؤكد استمرارها في مراقبة العملية الانتخابية بكل مراحلها، بالتنسيق مع كافة الاجهزة الأمنية والقضاء المختص، لضمان نزاهة الانتخابات واتخاذ التدابير القانونية بحق كل من تسوّل له نفسه التلاعب بإرادة الناخبين أو العبث بالعملية الديمقراطي
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