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لبنان

إطلاق لائحة كامد اللوز

Lebanon 24
11-05-2025 | 15:33
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أطلقت لائحة "كامد اللوز" برئاسة الرئيس الأسبق للبلدية حيدر شحادة الحاج من منزله في بلدة كامد اللوز، والمرشح لنائب رئيس البلدية محمد أحمد حمود، وعضوية كل من: بديع علي عنقة، حسين علي طه، عماد محمد عبد الرحيم، احمد توفيق حمود، صالح محمد الكردي، عادل سليمان واكد، بدر خالد الغندور، خالد محمد فارس، جميل علي الملط، معمر سعيد ابو هميا، علي عزت فارس إحسان عدنان أيوب.والمرشح للمجلس الاختياري منصب مختار حسين عكرمة الغندور.
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