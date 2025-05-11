إطلاق لائحة كامد اللوز

أطلقت لائحة " " برئاسة الرئيس الأسبق للبلدية شحادة الحاج من منزله في بلدة كامد اللوز، والمرشح لنائب رئيس البلدية محمد ، وعضوية كل من: عنقة، طه، عماد ، ، ، عادل سليمان واكد، بدر خالد الغندور، فارس، جميل علي الملط، معمر سعيد ابو هميا، علي عزت فارس إحسان عدنان .والمرشح للمجلس الاختياري منصب مختار حسين عكرمة الغندور.

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