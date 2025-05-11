Advertisement

لبنان

بدء وصول صناديق الاقتراع إلى قصر العدل في طرابلس

Lebanon 24
11-05-2025 | 16:03
A-
A+
Doc-P-1359040-638826014804874191.png
Doc-P-1359040-638826014804874191.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع انتهاء العملية الانتخابية في مدينة طرابلس وقضائها، بدأت صناديق الاقتراع بالوصول تباعًا إلى قصر العدل في طرابلس، حيث تتولّى لجان القيد العليا والابتدائية استلام الظروف الانتخابية وتدقيق محتوياتها تمهيدًا لبدء عمليات الفرز الرسمية وإعلان النتائج.
Advertisement

وتوافد رؤساء الأقلام والكتّاب بالتوافد إلى القصر حاملين الظروف المختومة لتسليمها، بمواكبة امنية من عناصر قوى الامن الداخلي وسط إجراءات أمنية وتنظيمية دقيقة لضمان سلامة العملية الانتخابية.

وفي هذا الإطار، عملت لجان القيد على استلام الصناديق وفق الأصول، والتأكد من سلامة الظروف المحتوية على محاضر فرز الأصوات.

كما وتولّى عناصر من القوى الأمنية والجيش مواكبة عمليات التسليم وتنظيم سير العمل عند مداخل قصر العدل.

وتتواصل العملية حتى ساعات الليل، في ظل ترقّب عام لنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس، حيث من المتوقّع أن تبدأ ملامح النتائج بالظهور تدريجيًا فور انتهاء عملية الفرز.
مواضيع ذات صلة
توزيع صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس
lebanon 24
12/05/2025 01:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ الشمال أشرف على تسليم صناديق الاقتراع في طرابلس
lebanon 24
12/05/2025 01:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
lebanon 24
12/05/2025 01:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول طوني صليبا الى قصر العدل لحضور الجلسة (الجديد)
lebanon 24
12/05/2025 01:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:12 | 2025-05-11
17:48 | 2025-05-11
17:30 | 2025-05-11
17:29 | 2025-05-11
16:38 | 2025-05-11
16:33 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24