نجاة إعلامية لبنانية من رصاصة طائشة في طرابلس

أفادت معلومات " " عن نجاة الزميلة من رصاصة طائشة أثناء التغطية الاعلامية في حيث لامست الرصاصة قدمها ، وهي بخير.

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يشار الى ان الرصاص الطائش أدى الى مقتل الشاب خالد من عين الدهب في ، والى اصابة المواطن بسام العمر من بلدة ببنين ما استدعى نقله الى المستشفى للمعالجة