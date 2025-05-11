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لبنان
نجاة إعلامية لبنانية من رصاصة طائشة في طرابلس
Lebanon 24
11-05-2025
|
16:38
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أفادت معلومات "
لبنان 24
" عن نجاة الزميلة
ندى اندراوس
من رصاصة طائشة أثناء التغطية الاعلامية في
طرابلس
حيث لامست الرصاصة قدمها ، وهي بخير.
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يشار الى ان الرصاص الطائش أدى الى مقتل الشاب
محمد جهاد
خالد من عين الدهب في
عكار
، والى اصابة المواطن بسام العمر من بلدة ببنين ما استدعى نقله الى المستشفى للمعالجة
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