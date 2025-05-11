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لبنان

نجاة إعلامية لبنانية من رصاصة طائشة في طرابلس

Lebanon 24
11-05-2025 | 16:38
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أفادت معلومات " لبنان 24" عن نجاة  الزميلة ندى اندراوس من رصاصة طائشة أثناء التغطية الاعلامية  في طرابلس حيث لامست الرصاصة قدمها ، وهي بخير.
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يشار الى ان الرصاص الطائش أدى الى مقتل الشاب محمد جهاد خالد من عين الدهب  في عكار، والى اصابة المواطن بسام العمر من بلدة ببنين ما استدعى نقله الى المستشفى للمعالجة
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