مرقص: أن يُصاب إعلاميون أثناء تغطيتهم للأحداث أمر غير مقبول

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استنكر الدكتور ما تعرّضت له الإعلامية ندى إندراوس في وقال: "أن يُصاب إعلاميون أو إعلاميات في أرض المعركة وهم يغطّون أحداثاً عسكرية، أمر غير مقبول؛ فكيف بالحري وهم يغطّون الانتخابات. كل التحية للاعلامية ، مراسلة قناة الLBCI التي أُصيبت برصاصة طائشٍة في فخدها في منطقة طرابلس ما أدى الى نقلها الى المستشفى للمعالجة. لقد تواصلت مع الفريق الاعلامي الذي كان متواجداً معها للاطمئنان عليها.للأسف أسفرت حوادث اطلاق الرصاص العشوائي الليلة عن وفاة أحد المواطنين وإصابة طفل بجروح.أتقدم بأحرّ التعازي لذوي الضحية واتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأشدّ على أيدي معالي في حرصه على التشدّد بقمع اطلاق النار في الهواء وكلّني ثقة بأن سيطبّق القانون رقم ٧١ لعام ٢٠١٦ على هذا الحدث وكل حدث مشابه والذي يعاقب على مجرّد القيام بإطلاق النار بالحبس من ٦ أشهر الى ٣ سنوات وبالغرامة، ويتشدد في العقوبة عند إصابة أحدهم.سأعمل على رصد تفاصيل تطبيق هذا القانون واعداد التعديلات عليه لضمان تطبيقه اذا اقتضى الأمر للحد ومنع تكرار مثل هذه الممارساتالطائشة".