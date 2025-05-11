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لبنان

غرفة العمليات في وزارة العدل بحضور نصّار تتابع للتدخّل عند الاقتضاء

Lebanon 24
11-05-2025 | 17:48
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تتابع غرفة عمليات في وزارة العدل بحضور الوزيرعادل نصار نتائج الانتخابات الاختيارية والبلدية طوال الليل للتدخّل عند الاقتضاء.
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