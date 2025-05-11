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لبنان

مؤتمر صحافي لباسيل غداً

Lebanon 24
11-05-2025 | 17:30
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يعقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً يتطرق فيه الى نتائج الانتخابات في الشمال غداً الاثنين ١٢ أيار ٢٠٢٥ الساعة ٥ بعد الظهر في مقر عام التيار سنتر ميرنا الشالوحي.
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