جولة ترامب الخليجية: المصالح أولاً ..لا الإيديولوجيات!

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كتب في" اللواء": إجراء الجولة الثانية من الإنتخابات البلدية أمس بسلاسة وأمان في ، يبقى تفصيلاً صغيراً أمام حركة التطورات المتسارعة في المنطقة، والتي تبلغ ذروتها في زيارة الرئيس الأميركي إلى وقطر والإمارات، وما سيحمله معه من مواقف وقرارات، من شأنها أن تُغيّر أوضاع الإقليم.وبغض النظر عن النتائج التي ستسفر عنها زيارة للمنطقة، فإن على لبنان أن يكون مستعداً لمواجهة المتغيِّرات التي ستطرأ على مسار الأمور في ، وخاصة على صعيدي الصراع الفلسطيني ــ ، والدور بعد وضع المشروع جانباً من قبل ، وتحسين العلاقات مع دول الجوار.الواقع أن ترامب تُطلق أسس ومعايير لنظام عالمي جديد يقوم على مراعاة المصالح الإقتصادية والمالية، وإنهاء زمن النظام الراهن الذي قام في إعقاب الحرب العالميّة الثانية، والذي كان عماده الحرب الإيديولوجية بين الليبرالية والشيوعية.أين لبنان من هذه التطورات المتسارعة، وما تحمله من متغيِّرات جذرية في الإقليم، وعلى مستوى العالم بأسره؟هل حان الوقت ليضع اللبنانيون مصالح بلدهم وأبنائهم فوق أي إعتبارإيديولوجي، داخلي أو خارجي؟.ولماذا التأخير في وضع إستراتيجية وحصر السلاح مع الدولة، طالما أن المنطقة كلها على أبواب مرحلة جديدة، لا علاقة لها بمفاهيم ومعايير المرحلة الراهنة؟.وهل من الصعب على اللبناني أن يضع مصالح بلده الإقتصادية والمالية فوق كل ما عداها من الإعتبارات الإيديولوجية والفئوية، كما تفعل عادة شعوب العالم بأسره؟.