الرابع من آب موعد صدور القرار الإتهامي لانفجار المرفأ

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كتب جوني منيّر في" الجمهورية": ثمة محطة أخرى قضائية ستحمل تبعات ونتائج سياسية من دون شك. فوفق بعض الهمسات، فإن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ قاب قوسين من الإنتهاء من وضع قراره الإتهامي، بعدما بات يملك رواية كاملة لموضوع النيترات، ومن أين أتت وكيف دخلت إلى مرفأ بيروت وصولاً إلى لحظة الإنفجار المروع. أي إن القاضي وخلافاً لكل ما قيل بات يملك تصوراً كاملاً من المنشأ وصولاً إلى وقوع الكارثة، وهو سيستكمل ما تبقى من استجواباته قبل أن يُصدر قراره الإتهامي، والذي من المرجح أن يكون في الرابع من آب المقبل في الذكرى الخامسة لحصول الكارثة. لكن ما لفت هو عدم تقديم الوفد الفرنسي أي مستندات تساعد في تقديم أدلة إضافية، بعدما كانت الوعود تتحدث عن وجود مستندات لدى وسيتم تسليمها للقضاء اللبناني. من هنا وصف مصدر مطلع اجتماعات الوفد الفرنسي بالسيئة. وهذا ما فتح باب التحليلات السياسية حول الخلفيات الفعلية للقرار الفرنسي، وما إذا كان لذلك علاقة بالتشابكات السياسية الإقليمية الكبرى وتبادل الأوراق وتعزيز المواقع، أم أن له علاقة بحساسية الوضع الداخلي والذي لا يزال في مرحلة نقاهة دقيقة. وستكون محطة الرابع من آب بمثابة الإمتحان الكبير للسلطة الفتية القائمة. صحيح أنه يستبعد حصول توقيفات قبل صدور القرار الاتهامي، لكن من البديهي التكهن بإصدار مذكرات توقيف بناءً على الوقائع التي سترد في السياق. هذا في وقت تبدو التشكيلات القضائية على قاب قوسين من الصدور واللافت أن هذه التشكيلات ترتكز على الأسس نفسها للصيغة التي كان رفعها رئيس القاضي خلال السابق، والتي رفض إصدارها . بالتأكيد هنالك استبدال لعدد من الأسماء التي أصبحت في التقاعد أو أن ظروفها لم تعد ملائمة، لكن البنية الأساسية بقيت وفق المعايير نفسها.وختاماً، فإنّ التقدم الذي يسعى لإحرازه في ظل المرجعية والمساعدة الفرنسية وتحت المظلة الأميركية يبقى دقيقاً وحذراً، في انتظار الصفقة الإقليمية الكبرى عبر التفاهمات الأميركية والإيرانية والتي ستشكل حتماً كاسحة ما تبقى من ألغام في لبنان. من هنا أهمية زيارة إلى المنطقة.