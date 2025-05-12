وزير العدل واكب أمس العملية الانتخابية

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أنهى وزير العدل عادل ، في إطار مواكبته للعملية ، جولة تفقدية مساء أمس، كان بدأها بعد الظهر من قصر العدل في بعد اقفال أقلام الإقتراع وبدء القضاة بأعمال الفرز، فيما عقد اجتماعه الأول مع في محمد الشعراني ورئيس لجنة القيد القاضي سهى الحسن والقضاة المعنيين بلجان القيد الابتدائية، وبحث معهم سير التحضيرات، واستمع إلى مطالبهم، وأبدى استعداد الوزارة لتأمين مطالبهم والتنسيق الكامل مع الادارة لتلبية كل احتياجات اللجان لإتمام عملية الفرز بشكل سليم وسوي.وكان الوزير نصار، عالج من قصر العدل في طرابلس حالات عدة آنية، لا سيما أنه كان قد أنشأ غرفة عمليات في يترأسها القاضي جوني ومن قضاة عدة غايتها التدخل عند الاقتضاء.كما التقى محافظ الشمال الذي ابدى تعاوناً لتسيير عمل اللجان.ومن ثم انتقل نصار مع الوفد المرافق إلى واجتمع من هناك مع المحافظ عماد لبكي ورئيس لجنة القيد العليا القاضي أحمد ، فواكب من هناك الإجراءات أثناء وصول صناديق الأقلام إلى السرايا والتي كانت منسقة بين الإدارة ولجان القيد فسارت بشكل سوي ومنظم.ومن ثم انتقل إلى حيث تفقد أقلام الفرز هناك، والتقى القائمقام القاضي إيمان ورئيس لجنة القيد العليا القاضي داني شبلي والتقى المعنيين، وأثنى على التعاون القائم بين الإدارة وبين القضاة وعلى عمل لجنة الفرز الذي بدأت ايضاً أثناء تواجد الوزير في المكان والتي كانت ايضاً منسقة بين الادارة ولجان القيد، فأكد أمام جميع القضاة أن العمل الذي تحقق اليوم هو نجاح للبنان وتأكيد على حريصة على سير العمل الديموقراطي، بخاصة ان الشعب اللبناني يتشوق إلى آلية عمل مثلى، وقد اثنى على عمل القضاة وشبههم بعسكر الجمهورية وجنود الديموقراطية وحثهم المثابرة على تطبيق القوانين وتحقيق العدالة .ومع انتهاء الجولة التفقدية المسائية الشمالية توجه إلى الوزارة لمتابعة الانتخابات ضمن المنشأة في الوزارة مع القضاة المعنيين للتدخل عند الاقتضاء.