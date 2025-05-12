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لبنان

وزير العدل واكب أمس العملية الانتخابية

Lebanon 24
12-05-2025 | 00:30
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أنهى وزير العدل عادل نصار، في إطار مواكبته للعملية الانتخابية، جولة تفقدية مساء أمس، كان بدأها بعد الظهر من قصر العدل في طرابلس بعد اقفال أقلام الإقتراع وبدء القضاة بأعمال الفرز، فيما عقد  اجتماعه الأول مع النائب العام الاستئنافي في الشمال محمد الشعراني ورئيس لجنة القيد العليا القاضي سهى الحسن والقضاة  المعنيين بلجان القيد الابتدائية، وبحث معهم سير التحضيرات، واستمع إلى مطالبهم، وأبدى استعداد الوزارة لتأمين مطالبهم والتنسيق الكامل مع الادارة لتلبية كل احتياجات اللجان لإتمام عملية الفرز بشكل سليم وسوي.
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وكان الوزير نصار، عالج من قصر العدل في طرابلس حالات عدة آنية، لا سيما أنه كان قد أنشأ غرفة عمليات في وزارة العدل يترأسها القاضي جوني القزي ومن قضاة عدة غايتها التدخل عند الاقتضاء.

كما التقى محافظ الشمال رمزي نهرا الذي ابدى تعاوناً لتسيير عمل اللجان.

ومن ثم انتقل نصار مع الوفد المرافق إلى حلبا عكار واجتمع من هناك مع المحافظ عماد لبكي ورئيس لجنة القيد العليا القاضي أحمد الأيوبي، فواكب من هناك الإجراءات أثناء وصول صناديق الأقلام إلى السرايا والتي كانت منسقة بين الإدارة ولجان القيد فسارت بشكل سوي ومنظم.

ومن ثم انتقل إلى زغرتا حيث تفقد أقلام الفرز هناك، والتقى القائمقام القاضي إيمان الرفاعي ورئيس لجنة القيد العليا القاضي داني شبلي والتقى المعنيين، وأثنى على التعاون القائم بين الإدارة وبين القضاة وعلى عمل لجنة الفرز الذي بدأت ايضاً أثناء تواجد الوزير في المكان والتي كانت ايضاً منسقة بين الادارة ولجان القيد، فأكد أمام جميع القضاة أن العمل الذي تحقق اليوم هو نجاح للبنان وتأكيد على أن الدولة اللبنانية حريصة على سير العمل الديموقراطي، بخاصة ان الشعب اللبناني يتشوق إلى آلية عمل مثلى، وقد اثنى على عمل القضاة وشبههم بعسكر الجمهورية وجنود الديموقراطية وحثهم المثابرة على تطبيق القوانين وتحقيق العدالة .

ومع انتهاء الجولة التفقدية المسائية الشمالية توجه إلى الوزارة لمتابعة الانتخابات ضمن غرفة العمليات المنشأة في الوزارة مع القضاة المعنيين للتدخل عند الاقتضاء.
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