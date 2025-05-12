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لبنان

بالكامل.. فوز لائحة رامي وجهاد الحسن في بتوراتيج - الكورة

Lebanon 24
12-05-2025 | 00:33
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فازت في بتوراتيج - الكورة، اللائحة التى يرأسها المحامي رامي الحسن والعميد جهاد الحسن وتضم شقيق نقيب المحامين بلال الحسن بالكامل.
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