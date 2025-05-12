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لبنان
لمناسبة اليوم الوطني للتراث.. وزير الثقافة: إعفاء الزوار من رسم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية
Lebanon 24
12-05-2025
|
01:05
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اصدر
وزير الثقافة
الدكتور
غسان سلامة
قرارًا، قضى بموجبه إعفاء رسم الدخول للزوار الى
المتحف الوطني
ومتاحف وقصر
بيت الدين
والمواقع الأثرية لمناسبة
اليوم الوطني
للتراث الذي يصادف نهار الخميس الثالث من شهر أيار في كل عام .
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لذا، وفي اطار مشاركة وزارة الثقافة-
المديرية العامة للآثار
في إحياء هذه المناسبة وتشجيعًا للتعرف الى الترات الثقافي اللبناني، تفتح المتاحف والمواقع الاثرية التابعة للوزارة في كل المناطق
اللبنانية
امام الزوار مع اعفاء من رسم الدخول ايام الاربعاء والخميس والجمعة في 14-15-16 من الشهر الحالي، وذلك ضمن الدوام الرسمي.
يشار الى ان عددًا من المواقع ستنظم نشاطات ثقافية توعوية بهدف تحفيز المواطنين للتعرف اكثر عل تراثهم الثقافي.
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