لمناسبة اليوم الوطني للتراث.. وزير الثقافة: إعفاء الزوار من رسم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية

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اصدر الدكتور قرارًا، قضى بموجبه إعفاء رسم الدخول للزوار الى ومتاحف وقصر والمواقع الأثرية لمناسبة للتراث الذي يصادف نهار الخميس الثالث من شهر أيار في كل عام .لذا، وفي اطار مشاركة وزارة الثقافة- في إحياء هذه المناسبة وتشجيعًا للتعرف الى الترات الثقافي اللبناني، تفتح المتاحف والمواقع الاثرية التابعة للوزارة في كل المناطق امام الزوار مع اعفاء من رسم الدخول ايام الاربعاء والخميس والجمعة في 14-15-16 من الشهر الحالي، وذلك ضمن الدوام الرسمي.يشار الى ان عددًا من المواقع ستنظم نشاطات ثقافية توعوية بهدف تحفيز المواطنين للتعرف اكثر عل تراثهم الثقافي.